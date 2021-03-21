В Госдуме увидели признак скорой смены власти в США после слов Байдена о вице-президенте Харрис

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отметила, что ни один глава Соединенных Штатов до этого не сравнивал себя с вице-президентом подобным образом. По ее словам, это может быть признаком того, что Харрис может стать американским лидером уже в ближайшее время.
Депутат добавила, что высказывание Байдена связано не только с адекватной оценкой умственных способностей вице-президента. Панина не исключила, что глава Белого дома может испытывать сожаление после нападок на президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.
Во время недавнего интервью Байден обрушился с критикой на российского коллегу. Политик ответил положительно на вопрос, является ли Путин убийцей, и обвинил Кремль в попытках вмешаться в ход президентских выборов. Также демократ пообещал привлечь Москву к ответственности за все злодеяния.
Глава России в ответ пожелал Джо Байдену здоровья. Отметим, что в последнее время американский лидер все чаще попадает в неловкие ситуации. Так, в начале марта демократ забыл название Пентагона и имя министра обороны США во время выступления. А накануне политик оступился и упал на трапе самолета.
Сенатор Алексей Пушков тоже допустил, что Джо Байден может покинуть пост главы государства раньше времени. Подробности – в этом материале.
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