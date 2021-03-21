Эксперт Асафов высказался о возможности звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию в США

Последние дни общественность активно обсуждает резкие слова американского президента Джо Байдена в сторону российского лидера Владимира Путина. Политологи сходятся во мнении, что риторика главы Белого дома далека от дипломатического языка.
При этом в Москве понимают, что опус Байдена нужно воспринимать шире, чем просто личное оскорбление. Политик дал понять, в каком тоне Америка намерена разговаривать с Россией.
Политолог Александр Асафов сообщил, что звонок Джо Байдена украинскому президенту Владимиру Зеленскому способен в значительной степени повлиять на укрепление антироссийской повестки. При этом решение о необходимости такого разговора между президентами будет принимать именно США, отметил он.
По мнению Асафова, в данной ситуации Украина выступает в качестве объекта, а не субъекта. Это значит, что Киев может лишь послужить дополнительной опорой для давления на Россию, но не основным фактором, добавил политический обозреватель.
Напомним, что риторика Байдена в отношении Путина вызвала реакцию и у турецкого президента Эрдогана. Политик выразил мнение, что американский главнокомандующий не должен был изъясняться в подобном ключе. Ответ Путина Байдену турецкий лидер посчитал крайне удачным.
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