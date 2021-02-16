Песков о деле Навального: Оскорблять ветеранов нельзя

Сегодня было возобновлено рассмотрение дела Алексея Навального. Он обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Отметим, уголовное дело было возбуждено из-за комментариев, оставленных Алексеем Навальным под видео. На кадрах Игнат Артеменко выступил в поддержку поправок к Конституции России. Из-за болезни Алексея было принято решение приостановить суд, однако после задержания Навального дело возобновили.

Алексей Навальный не признает себя виновным. На данный момент ему грозят принудительные работы или штраф. 30 декабря Владимир Путин подписал закон, согласно которому по статье за клевету возможно наказание в виде лишения свободы. В свою очередь, прокурор попросила выписать обвиняемому штраф в размере 950 тысяч рублей и предложила оставить в силе 3,5 года колонии по делу "Ив Роше".

Члены семьи Игната Артеменко отметили, что не станут требовать денежной компенсации. Им нужны лишь извинения со стороны обвиняемого. Ситуацию прокомментировал и Дмитрий Песков. Он заявил, что в нашей стране нельзя оскорблять ветеранов. Алексей Навальный пока не ответил на обращения.

Следующее заседание назначено на 20 февраля. Известно, что в этот же день Алексей должен явиться в Мосгорсуд, где будет рассмотрена апелляция по делу "Ив Роше". Подобное решение удивило адвоката обвиняемого. Ольга Михайлова рассказала, что пока не понимает, как можно "разорваться" на два заседания.

