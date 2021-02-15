Володин: Навальный в суде ведет себя как последний негодяй

Блогер Алексей Навальный на суде по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны проявил цинизм по отношению к человеку, который жертвовал жизнью, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Хамское поведение должно заставить сторонников блогера задуматься о его дальнейшей поддержке, отметил председатель ГД.



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