Семья ветерана Артеменко хочет извинений от Навального

После судебного процесса состояние Артеменко нормальное, родственники не намерены требовать компенсации морального ущерба, но ждут извинений от блогера. Об этом сообщила дочь ветерана Елена.
"Самое главное – пусть извинится, ничего не надо больше. Мне кажется, всем бы этого хотелось", – отметила она.
По ее словам, у отца было два приступа. Сейчас состояние ветерана "более-менее нормальное", он находится дома, сообщает РИА Новости.
В июне прошлого года Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной, который снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции. Участников съемок блогер назвал "позором страны" и "предателями".
Московский городской суд 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный. Он проведет в колонии общего режима 2,8 года.
Блогер признан виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и должен отмечаться в инспекции два раза в месяц. До августа 2020 года он шесть раз проигнорировал это требование, а с сентября не отмечался ни разу.
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