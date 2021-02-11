На Украине обвинили Россию в "медицинском геноциде" жителей ДНР и ЛНР

На Украине прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). По словам властей, смертность от COVID-19 в этих регионах является "самой высокой в мире".

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что с начала пандемии в Луганске скончались 8,7% от всех заразившихся, в Донецке – 8,6%. Это в четыре раза больше, чем в среднем по Украине.

"В ноябре-декабре каждый девятый умирал от этой инфекции", – отметил он.

По мнению главы ведомства, вина в повышенной смертности на юго-востоке страны лежит на России. Жители Донецкой и Луганской республик якобы не имеют доступа к экстренной медицинской помощи, а местные власти делают мало тестов.

"Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников", – заявил Резников.

Отметим, что с 1 февраля в ЛНР и ДНР началась вакцинация от коронавируса российским препаратом. Первыми получат доступ к "Спутнику V" медицинские и социальные работники, а также представители силовых структур.

На Украине пока не началась масштабная вакцинация. Президент Владимир Зеленский отказался от российского препарата, объяснив, что не нашел подтверждений его результативности.

Сейчас политик пытается договориться с европейскими коллегами о поставках вакцины. В недавнем интервью Зеленский пожаловался, что Украина не находится в списке приоритетных стран, которые должны первыми получать препарат.

"Спутник V" стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от COVID-19. Его эффективность оценивают в 91%. Среди достоинств препарата – его безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.