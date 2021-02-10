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Коронавирус
Зеленского предупредили об

Зеленского предупредили об "ужасающих" последствиях отказа от российской вакцины

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от закупки российской вакцины против COVID-19 по политическим мотивам. Такое мнение выразил эксперт Марат Баширов.
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По словам политолога, если украинский лидер все же решит обеспечить население российским препаратом, то весь контур его пропаганды будет разрушен. Тезис о том, что "Россия – это страна-агрессор" перестанет выдерживать критику. "Это будет для него политическим поражением", – подчеркнул Баширов.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Последствия отказа от "Спутника V" будут "ужасающими". Эксперт заявил, что Украина сильно пострадала из-за коронавируса. "Люди болеют и умирают без надежды", – отметил он. Рост смертности негативно скажется и на экономической ситуации в стране, передает Life.ru.

Зеленский действует по указке западных кураторов, в частности, Соединенных Штатов. Баширов допустил, что главу страны будут использовать до последнего, заставлять выполнять все глупые требования. Политик уже сам понимает, что у него нет шансов избраться на второй срок.

Напомним, в ходе недавнего форума "Украина 30. Коронавирус: вызов и ответы" Владимир Зеленский раскрыл причину отказа от российского препарата. Президент сообщил, что так и не нашел подтверждений результативности "Спутника V". "Украинцы не кролики", – уточнил он.

Российский "Спутник V" – это первая в мире официально зарегистрированная вакцина против COVID-19. Зарубежные эксперты оценили ее эффективность в 91,6%. В числе преимуществ препарата – его безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Автор: 10 февраля 2021, 10:18 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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