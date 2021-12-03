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Политика
Лукашенко – Западу: Белоруссия никогда не станет Украиной

Лукашенко – Западу: Белоруссия никогда не станет Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об ультиматуме Запада.
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В пятницу, 3 декабря, в Минске состоялось совещание по социально-экономическому развитию Белоруссии, во время которого Александр Лукашенко вспомнил события прошлого года. Президент заявил, что в 2020-м Запад пытался дестабилизировать республику, но не получилось. Очевидно, глава государства имел в виду акции протеста, которые, как он сообщал ранее, координировались из-за границы.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам Лукашенко, на Западе от претензий перешли к ультиматумам. Якобы там уже требуют, чтобы Белоруссия стала второй Украиной. Глава государства подчеркнул, что такого преобразования не будет никогда. Также политик уверен, что ни один белорус не хочет этого. "Мы никогда не станем Украиной", – сказал Батька.

Лукашенко объяснил, что внешние силы пытаются создать на месте Белоруссии так называемый санитарный кордон, ведь республика находится в центре противостояния Запада и России. Мол, хотели "срезать балкон" до Смоленской области.

Напомним, ранее на Украине заявили, что Минск стал врагом для Киева из-за слов Александра Лукашенко о Крыме. Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба сказал, что президент Белоруссии "сжег мосты", назвав полуостров российской территорией.

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Фото: president.gov.by
Автор: 3 декабря 2021, 15:55 Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
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