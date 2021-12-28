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Политолог Болкунец: Лукашенко хочет усидеть на двух стульях
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Политика
Политолог Болкунец: Лукашенко хочет усидеть на двух стульях

Политолог Болкунец: Лукашенко хочет усидеть на двух стульях

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что новый вариант конституции Белоруссии не отвечает запросам общества. По его мнению, с помощью главного документа страны ее глава Александр Лукашенко намерен провернуть свой план.
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Эксперт уверен, что президент республики хочет усидеть на нескольких стульях, оставшись президентом и возглавив Всебелорусское собрание, Он отметил, что дополнения в конституцию вносились небольшим кругом лиц, назначенных самим Александром Лукашенко.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Поэтому Дмитрий Болкунец уверен, что документ широко не обсуждался, и написан он лишь для главы государства и его окружения. По словам эксперта, Александр Лукашенко лично предложил создать высший орган, но полномочия Всебелорусского собрания не прописаны.

Политолог считает, что новый пункт конституции даст возможность Александру Лукашенко пожизненно занимать пост председателя собрания. Дело в том, что в документе есть статья о том, что до формирования собрания президент может быть выбран председателем. Также есть дополнение о том, что глава государства, ушедший со своего поста, может стать пожизненным членом совета республики.

В таком случае, по словам эксперта, полномочия Александра Лукашенко будут не ограничены. Нововведения касаются и участия граждан в выборах главы государства. Право будут иметь лишь те, кто живет в Белоруссии более 20 лет. Кроме того, кандидат должен быть не младше 40 лет.

По мнению политолога, Александр Лукашенко опасается молодежи. Дмитрий Болкунец резюмировал, что проект конституции призван закрепить позиции белорусского лидера.

Напомним, проект изменений и дополнений в главный документ Белоруссии был обнародован для общего обсуждения 27 декабря. Дата референдума будет названа сразу после обсуждения.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2021, 08:44 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость925212
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однажды поправший Конституцию и всевозможные Законы своей же страны
Миг
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Гость934743
1. Сразу тыкать, манера неучи или лузера. Научитесь мысли излагать понятным русским языком. 2. А вот на кого ориентироваться, дело выбора. Для сведения - бюджет Нью Йорка на 2022 год составляет 3,5 трлн. (!) долл США. Бюджет Москвы - 47 млрд. долл. в эквиваленте, военный бюджет России примерно столько же.
Какой бюджет у талибов в Афганистане? Логику улавливаешь, подстилка пендоская?
Миг
Пожаловаться Ответить
Гость934743
1. Сразу тыкать, манера неучи или лузера. Научитесь мысли излагать понятным русским языком. 2. А вот на кого ориентироваться, дело выбора. Для сведения - бюджет Нью Йорка на 2022 год составляет 3,5 трлн. (!) долл США. Бюджет Москвы - 47 млрд. долл. в эквиваленте, военный бюджет России примерно столько же.
С быдлом , которое считает, что может поучать других, при этом разбирающаяся , как свинья в живописи, только так и разговаривают. Твой, пункт второй, это подтверждает, значит у кого больше, тот может делать всё, что угодно. Это мораль быдло- раба.
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