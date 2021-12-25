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Политика
Пост президента Украины может занять глава офиса Зеленского – журналист Гордон

Пост президента Украины может занять глава офиса Зеленского – журналист Гордон

Глава Офиса президента Украины, вероятно, готовится принять участие в президентских выборах. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон.

Продолжение: Стало известно о неудачной попытке Зеленского позвонить Путину
прочитано 417 раз

Украинский журналист Дмитрий Гордон известен своей углубленной заинтересованностью в политической жизни Незалежной. Нередко он делает громкие заявление касательно действующей власти или о грядущих изменениях.

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Гордон заявил в эфире украинского телеканала о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак, по имеющимся данным, готовится принять участие в президентских выборах. Главным подтверждением этому журналист назвал тот факт, что Ермак уже стал влиятельнее всех прежних глав администраций государства.

Гордон отметил, что подобного прецедента еще не наблюдалось. Он предположил, что Владимир Зеленский может осознать, что обстоятельства складываются не в его пользу, после чего свою кандидатуру на главный руководящий пост выдвинет Ермак. Журналист убежден, что такой исход был бы логичен.

При этом Гордон не верит в то, что Ермак способен выиграть на выборах. Шансы есть, но они невелики, резюмировал журналист.

Ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский был вызван в Верховный суд Украины. Причиной стал административный иск экс-лидера страны Петра Порошенко.

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Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 декабря 2021, 14:35 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость930520
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Гордон? это не тот лысый маразматик,несущий всякую .уйню?
1

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