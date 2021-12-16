Зеленский дал оценку санкциям Запада против России: Помогут остановить военный конфликт

По словам президента Украины, Киев заинтересован в том, чтобы Запад вел мощную санкционную политику против России. Только в этом случае в центре Европы удастся избежать разжигания конфликта.
Как подчеркнул Владимир Зеленский, лидеры европейских государств готовы поддержать санкции после возможной эскалации ситуации на Донбассе со стороны России. Однако лидер Украины просит применить превентивные санкции против Москвы. Об этом пишет Общественная служба новостей.
"И тогда вероятной эскалации, может, и не будет. Именно такие действия могут действительно остановить тот военный конфликт, который происходит на востоке нашей страны уже восемь лет", – заявил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что готов к переговорам с Россией в любом формате. Однако он отметил, что желание урегулировать конфликт на Донбассе должно идти и от Москвы.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о вариантах завершения конфликта на Донбассе. Политолог Вадим Карасев отметил, что для Владимира Зеленского лучшим вариантом развития событий может стать военное наступление. Правда, по мнению специалиста, вряд ли у Киева получится вернуть территории под свой контроль силой. В лучшем случае Донбасс вернется к Украине, однако не на ее условиях. Однако есть вероятность, что страна потеряет регион навсегда.