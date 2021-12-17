В МИДе объяснили причины демонизации России НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко объяснил, что Североатлантический альянс очень нуждается в большом и сильном противнике, который оправдывал бы его существование. Именно по этой причине организация занимается демонизацией нашей страны в глазах мировой общественности. В настоящее время России вновь приписывают некие воинственные действия, которых она не совершает.
Представитель МИДа уверен: если бы альянс по-настоящему заботился о безопасности в мире, он бы занимался совсем другими вещами – об этом сообщает "ОСН". Например, военно-политическому блоку следовало бы призвать Киев отвести войска и прекратить нарушать Минские договоренности. Однако этого не делается, ведь ничто не должно сейчас отвлекать альянс от сдерживания России. Москва в свою очередь не раз выдвигала предложения по деэскалации, но НАТО продолжает их игнорировать.
Подтверждением сказанному можно считать и недавние заявления генсека НАТО, который призвал мир готовиться худшему в ситуации с Россией и Украиной. В комментарии "Интерфаксу" Грушко подчеркнул, что в речи Столтенберга он не услышал ничего нового и получил лишь очередное доказательство тому, что альянсу сейчас очень нужен большой противник.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Владимир Зеленский после встречи с Йенсом Столтенбергом призвал НАТО приготовиться к учениям в Черноморском регионе.