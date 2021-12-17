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Политика
Генсек НАТО призвал мир готовиться к худшему в ситуации с Украиной

Генсек НАТО призвал мир готовиться к худшему в ситуации с Украиной

НАТО усилило свои разведывательные способности для того, чтобы следить за действиями России по отношению Украины.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг перегоорил в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи стороны сделали ряд громких заявлений.

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В частности генсек Североатлантического альянса призвал мир надеяться на лучшее, но готовиться к худшему в ситуации с Украиной.

Также он отметил, что НАТО пристально следит за тактикой действий России и за "усилением" ее вооруженных сил вблизи границ с Незалежной. Для этого альянс усилил своих разведспособности, сообщает RT.

Стоит отметить, что на тему "усиления России у границ с Украиной" в западных и украинских СМИ выходят скандальные провокационные статьи.

"Мы видим усиление напряженности, и это в первую очередь касается наших членов в регионе, в частности в Болгарии", – заявил Столтенберг.

Напомним, Москва не раз уверяла, что никакой агрессии в адрес соседей не проявляет и занимается исключительно своими внутренними делами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, на днях напомнила, что страна не преследует никаких агрессивных целей против Украины.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении привлечь Запад к учениям в Черноморском регионе.

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Фото: w80 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2021, 13:26 Источник: RT ✓ Надежный источник

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