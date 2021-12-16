Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики
Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой
"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье
Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна
партнеры
Четверг
16 декабря
Лента новостей
19:38
Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
19:30
Зеленский призвал НАТО присоединяться к учениям в Черноморском регионе
19:30
В Липецкой области утонул провалившийся под лед школьник
19:10
"Денег не жалко": Жуков из "Руки вверх!" отбил жену за миллион долларов
19:00
"Ожидайте": мечтающая вернуться в театр Бузова ошарашила народ
18:31
"Сексуальная проводница": Гузеева расцвела рядом с горячим бывшим в особую ночь
18:16
"Хотят разорвать": Бешеные фанатки порезали Жукова из "Руки вверх!"
18:13
"Уже продумывает план мести": Малахов увел девочку у соперника
18:09
Нацепивший треники Харламов появился на публике с молодой любовницей
17:54
Природа отдыхает? Звезда "Тайн следствия" высказалась о Ефремовых и Михалковых
17:42
В Подмосковье пьяный мужчина украл наряженную елку
17:32
"Глубже!": как режиссеру удалось затащить Паля в "постель"
17:26
Юлия Тимошенко сыграла на барабанах
17:22
Преобразившаяся Кабаева сделала важное заявление
17:22
"Примотали к ограде": Жуков пострадал из-за нападения в Москве
17:21
Волочкова рвет и мечет из-за мерзкого глумления над смертью: Днище
16:52
Невеста Прилучного: Карпович в белом платье заинтриговала сообщением о торжестве
16:36
Дочь вора в законе Топурия раскрыла темные тайны из прошлого
16:33
В Пермском крае женщина отравила внучку уксусом
16:31
Дерзкий налет на банк в Екатеринбурге попал на видео
16:30
Подъехали на мотоциклах и открыли огонь: Известную актрису расстреляли на глазах у сына
16:22
"Будет целоваться?": Жасмин выбрала жениха на "Давай поженимся!"
16:22
Петр Порошенко устроил скандал в прямом эфире
16:05
"Энергии объединились": задевшую чужое самолюбие звезду "Полярного" Катерину Шпицу прокляли
16:04
Бузова в прозрачном халате шокировала дергаными движениями: Можно санитаров вызывать
15:45
Высокомерная Собчак унизила россиян: Очень много глупых и необразованных
15:36
Скромная жизнь, свадьба с бородатым брюнетом и беременность: что стало с единственной дочкой Задорнова
15:18
Подделка подписи и незаконное обогащение: Михалкова втянули в грязный скандал
15:10
"Голый с проститутками": Сергей Жуков стал жертвой папарацци
14:52
Потеребила: Самбурская раскрыла интимную тайну коллеги по сериалу "Универ"
14:43
Прижали к стенке: бывшего мужа заставили назвать причину развода с Бородиной
14:32
Конфуз под окнами Путина: Вовк закатила скандал в Кремле
14:25
"Четыре человека охраны": Зазвездившегося Николаева жестко приложили
14:25
В России поддержали идею британского журналиста признать провал Запада на Украине
14:17
Обнародованы сенсационные данные о наследстве покойного Соловьева
14:13
Прикованная к коляске Тарасова загремела в больницу: Сила очень нужна
14:02
"В шею": народ гонит с экрана ленивых актеров "Тайн следствия"
13:47
Раскрыты районы Москвы с самыми вредными хозяевами квартир
13:41
Уколы, полуголые танцы на пилоне и опасная болезнь: что происходит с 55-летней Ладой Дэнс
13:41
Как в последний раз: онкобольной Тиньков занялся сексом с женой в палате во время химиотерапии
13:30
"Настоящий мужчина!": 76-летний Петросян раздвинул ноги после слухов о разводе
13:14
"Болит": Изможденная недугом Гузеева издает загробный рык
13:10
Две черные розы: псих выследил Марию Миронову
13:06
Только родившая Нюша вывалила голую грудь перед народом
12:42
"А я стеснялся": Заснятый в объятиях мужчины Панин сверкнул шарами перед камерой
12:36
"Не стыжусь этого": оставшийся без работы многодетный певец Интарс Бусулис живет на пособие
12:35
"Безумно": Навка обласкала мужа онкобольной Заворотнюк
12:24
"Я устала ждать, плакать по ночам": обессиленная Лолита записала крик души
12:15
В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом
12:02
Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Муж любуется на меня каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
"Предательство как перелом": после скандала Макеева оказалась отвергнутой
Появились данные о возвращении Градского на Первый канал
"Я расту как артист": оплеванная Бузова собралась вернуться в театр
Шепелев задумал увезти сына подальше от могилы Фриске
Перестали скрываться: Милохин и Медведева страстно поцеловались на глазах у публики
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Зеленский призвал НАТО присоединяться к учениям в Черноморском регионе

Зеленский призвал НАТО присоединяться к учениям в Черноморском регионе

Киев предложил провести переговоры по совместным с Западом учениям в стратегическом регионе.
прочитано 68 раз

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам переговоров украинский лидер заявил о намерении привлечь Запад к учениям в Черноморском регионе.

ПО ТЕМЕ

Украина создала новый госорган для решения конфликта в Донбассе

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Таким образом Украина становится инициатором переговором по росту числа военных учений в Черном море, сообщает "Царьград".

Владимир Зеленский при этом отметил, что отношения Украины и НАТО – это дело конкретно двух стран, и других не касается.

Он добавил, что именно Россия подтолкнула Украину в сторону НАТО. По словам лидера Незалежной, в связи с этим дополнительные учения в Черноморском регионе позволят повысить "уровень доверия и подготовки".

Столтенберг в ходе переговоров заявил в свою очередь, что НАТО не считает свою поддержку Украины угрозой России.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины отправили почти половину своей армии в Донбасс. Это 125 тысяч военнослужащих.

Напомним, в Москве неоднократно заявляли, что размещение военных баз Североатлантического альянса вблизи российских границ недопустимо и является так называемой красной линией в вопросе национальной безопасности.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 19:30 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Муж любуется на меня каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты

Певица открыла секрет вечной молодости

Шоу-бизнес

Шепелев задумал увезти сына подальше от могилы Фриске

Ведущий поделился мыслями

Шоу-бизнес

Покрыла убийцу мужа, подсела на таблетки, угодила в наркоклинику: что известно о звезде 90-х Каролине

Что стало с исполнительницей хита "Мама, все окей"

Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз

Супругу фигуриста экстренно госпитализировали

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом
Московским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы раньше срока
Вирусолог Чумаков заявил о лабораторном происхождении штамма коронавируса "омикрон"
Ученые предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19

Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз
"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

Регионы

Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
В Липецкой области утонул провалившийся под лед школьник
В Подмосковье пьяный мужчина украл наряженную елку
В Пермском крае женщина отравила внучку уксусом
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+