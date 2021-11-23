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Политика
Окружение Зеленского обогащается за счет падения гривны – политолог Матвиенко

Окружение Зеленского обогащается за счет падения гривны – политолог Матвиенко

Падение курса гривны связанно с действиями правительства Украины. Так считает киевский политолог Константин Матвиенко.
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На протяжении своего президентского срока Владимир Зеленский во многом не оправдал ожидания избирателей. Рейтинг политика падал до существенно низкого уровня, поскольку громкие обещания не воплощались в жизнь.

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Кроме того, Владимир Александрович успел угодить в скандалы, повлиявшие на его репутацию. Многие обозреватели сходятся во мнении, что украинский лидер поддерживает свою популярность с помощью мер, граничащими с репрессиями.

Украинский политолог Константин Матвиенко связал падение курса гривны связанно с действиями украинского руководства. Речь о том, что правительство страны распределило деньги среди приближенных к Владимиру Зеленскому бизнесменов вместо того, чтобы выполнить обязательства по компенсации за "зеленый" тариф.

Матвиенко отметил, что падение гривны напрямую связан с выплачиванием компенсации в ручном режиме. Это в значительной мере повлияло на рейтинг украинской экономики, подчеркнул он.

Специалист убежден, что любое государство должно действовать в интересах экономики и экономических субъектов. В противном случае можно ожидать закономерную стагнацию, приводит слова Матвиенко "ПолитНавигатор".

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Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2021, 09:26 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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