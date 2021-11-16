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Политика
Украинский дипломат о поведении Зеленского: Как двоечник перед Путиным

Украинский дипломат о поведении Зеленского: Как двоечник перед Путиным

Бывший посол Незалежной на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный проанализировал линию Владимира Зеленского с Россией.
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Дипломат применил аллегорию для оценки поведения Владимира Зеленского. Он полагает, что президент Украины, получив удар по одной щеке, подставляет другую.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По его словам, российский лидер Владимир Путин и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев своими статьями о Незалежной загнали главу Украины в угол. По мнению экс-посла, Владимир Зеленский ведет себя "как двоечник" у доски перед учителем. Он не в состоянии ответить на простые вопросы и молчит.

Роман Бессмертный посоветовал президенту Украины все же отыскать ответы на вопросы российских властей, поскольку Незалежная якобы воюет с соседним государством. Дипломат добавил, что от местных СМИ не было адекватной реакции и ответа на темы, поднятые их российскими коллегами.

Напомним, в Владимир Путин в своей статье окрестил большой бедой возникшую между нашими странами стену. Президент отметил, что такое положение является результатом действий тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства России и Украины. Он добавил, что экономические связи двух государств были бы выгодны Незалежной: положительный эффект сотрудничества между Москвой и Киевом для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Дмитрий Медведев же заявил о необходимости дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, заинтересованного в выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с нашей страной. В данный момент он не видит смысла в переговорах с властями Украины.

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Фото: Sergei Chuzavkov / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2021, 08:38 Источник: Espreso ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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