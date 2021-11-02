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Политика
Советник офиса Зеленского пригрозил России потерями в войне с Украиной: Страшная мясорубка

Советник офиса Зеленского пригрозил России потерями в войне с Украиной: Страшная мясорубка

Советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович отметился очередным выпадом в адрес России. Он заявил, что армия РФ понесет потери в случае войны с Украиной.
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На Украине нередко звучат одиозные заявления в адрес России. Напряженные отношениях между двумя странами усугубляются непродуманной риторикой отдельных политических деятелей.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Недавно отметился советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он заявил о том, что российские военные не смогут справиться с украинской армию в том случае, если будет развязана полномасштабная война.

Чиновник сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что будет "страшная мясорубка". Арестович отметил, что несмотря на все трудности для Незалежной, Россия не сможет решить свои политические задачи силовым методом.

Советник главы Офиса Зеленского добавил, что соперники понесут колоссальные военные потери техники и личного состава. Стоит отметить, что это уже не первое провокационное высказывание Арестовича.

Ранее он говорил о планах направить в сторону Москвы украинские ракеты. Данный опус был высмеян российским МИД.

Кроме того, в Москве заявили, что отдельные украинские личности, представляющие общественные интересы, играют на антироссийских настроениях. Также они создают крайне неблагоприятную атмосферу, которая точно не способствует налаживанию отношений двух стран.

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Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 09:07 Источник: Life ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость890824
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Россия согрела змеиный клубок на своей груди!!!
Гость888440
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Можно было бы посмеяться! Но над больными смеяться грешно. Украина превратилась в большую психушку. Украинские политики ведут себя, как буйные пациенты, не понимающие реальность и не отвечающие за свои слова. Украинцы, если вы будете позволять своим политикам такого рода высказывания, то рано или поздно от вас останется мокрое место. Включите свой ум. придите в себя. Очнитесь от летаргического сна, в котором вы находитесь со времен вашей самостийности. Начните жить реальностью. А она для вас может стать концом. Россия-это слон! А Украина-моська. Этим все сказано...
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