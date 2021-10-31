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Политика
Политолог Погребинский поставил под сомнение встречу Путина с Зеленским: Это невозможно

Политолог Погребинский поставил под сомнение встречу Путина с Зеленским: Это невозможно

Политолог Михаил Погребинский считает, что украинский лидер Владимир Зеленский исчерпал лимит доверия.
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Эксперт проанализировал недавние переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры государств обсуждали вероятность встречи глав "нормандской четверки".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Михаил Погребинский высказался о том, возможно ли рандеву российского лидера с Владимиром Зеленским. По его мнению, "это невозможно". Политолог назвал Владимира Зеленского фигляром и отметил, что тот переступил черту, после которой не может быть переговорщиком.

Для того чтобы восстановить утраченное доверие, ему необходимо что-то радикально изменить, считает эксперт. Тогда, можно полагать, президент России согласится встретиться с украинским коллегой.

Напомним, Владимир Зеленский не выполнил ни один пункт взятых на себя обязательств после предыдущей встречи в "нормандском формате". Из-за такого несерьезного поведения украинского лидера Москва заявила, что не видит смысла проводить встречу президентов двух стран, пока Зеленский не выполнит "домашнее задание".

Как писали "Дни.ру", рейтинг Владимира Зеленского недавно снова обвалился. Сейчас украинского лидера поддерживают всего 24,7% украинцев. Дело в том, что политик не выполняет многие предвыборные обещания, чем разочаровывает своих граждан.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Автор: 31 октября 2021, 13:57 Источник: Ютуб-канал PolitWera ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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