Эксперт заявил, что глава государства поссорился одновременно со всеми. По его словам, отношения у Незалежной испорчены и
с простыми гражданами, и с представителями крупного бизнеса страны. Зубец добавил, что это же распространяется на Европу и США.
Экономист отметил, что поступки Владимира Зеленского запустят на Украине кризис уже зимой. Более того, он полагает, что через три-четыре года страну ждет дефолт. "Должна обанкротиться", – считает Зубец.
России же эксперт порекомендовал сделать все, чтобы Запад не переложил на нее ответственность за ситуацию в Незалежной. Он отметил, что Москва не должна дать повесить себе на шею расходы по восстановлению Украины.
Как писали "Дни.ру", в последнее время граждане Украины все больше разочаровываются в своем президенте. Это видно из результатов рейтинга политика. Так, рейтинг Владимира Зеленского ранее вновь обвалился.
Напомним, в настоящее время главу государства поддерживают всего 24,7% украинцев. Политический аналитик Алексей Калиниченко ранее заметил, что Владимир Зеленский копает могилу своей политической карьере, не выполняя предвыборные обещания.
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