Эксперт Рекеда о создании Союзного государства: Этот процесс затянется

Программы по созданию Союзного государства требуют безотлагательной реализации дабы не произошло отката назад.

Кандидат исторических наук Сергей Рекеда, возглавляющий столичный Центр изучения перспектив интеграции, в рамках обсуждений на ютуб-канале "Белая Русь" поделился своим мнением относительно перспектив Союзного государства России и Белоруссии. Эксперт считает, что реализация заявленных интеграционных программ может превысить все заявленные сроки.

"У меня есть серьезные опасения, что этот процесс затянется," – заявил эксперт.



Как показывает практика, часто случается так, что светлые идеи теряются на уровне правительств, в ходе бесконечных обсуждений. По мнению эксперта, все эти процессы не вполне прозрачны, им не хватает публичности. Кроме того, нужны некие наднациональные органы, которые будут регулировать процесс и помогут избежать заминки.

Внешнеэкономическая обстановка в настоящее время сама подталкивает наши страны к тому, чтобы заявленные инициативы были реализованы, а не просто расписаны на бумаге. Если не приступить к реализации данных программ прямо сейчас, то это может стать откатом назад – первым шагом к распаду Союзного государства. По мнению Рекеды, промедление станет публичным свидетельством отсутствия общих интересов у двух государств, а этого непременно нужно избежать.

Ранее своим мнением о создании Союзного государства поделился белорусский политик Владимир Гончарик – он в свою очередь считает, что переживать из-за медленного развития Союзного государства не стоит.