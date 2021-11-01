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Политика
"Зима русского реванша": Порошенко признал слабость Украины

"Зима русского реванша": Порошенко признал слабость Украины

Петр Порошенко рассказал об опасениях из-за шаткого положения Украины.
прочитано 708 раз

Украина погружается во все более жесткий энергетический кризис. Зимой это будет ощущаться наиболее остро, когда придет пик отопительного сезона, уверены аналитики. Это признает и бывший украинский лидер.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с лидером делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Андрюсом Кубилиусом и заявил, что боится энергетического реванша от Кремля. Об этом политик написал в своем "Фейсбуке".

Порошенко признал, что Украина сегодня гораздо слабее России. При этом он подчеркнул, что во времена его президентства ситуация не была якобы так запущена. Порошенко отметил, что это касается многих сфер жизни Незалежной, а не только газового вопроса.

"Мы можем назвать это даже "зимой русского реванша", – написал Порошенко.

Порошенко заявил, что Россия всегда шантажировала Украину газом и перестала это делать только когда Незалежная отказалась покупать голубое топливо в 2015 году. Напомним, вместо этого страна покупает газ у Европы по принципу реверса, который стоит в разы дороже.

Также бывший украинский президент написал, что договорился с коллегой из Европарламента укреплять международную солидарность в борьбе с "российской агрессией" и обсудил итоги саммита Украина – Евросоюз, который прошел 12 октября.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2021, 15:18 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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