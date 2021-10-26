"Буквально до нескольких процентов": украинский эксперт Калиниченко предрек крах рейтинга Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский теряет рейтинг быстрее, чем показываю исследования социологических служб. Так считает украинский политический аналитик Алексей Калиниченко.
По словам Калиниченко, рейтинг любого главы государства логично и закономерно падает со временем. Однако в период правления Зеленского украинские граждане столкнулись как с персональными, так и с общими проблемами, связанными с невыполнением главы государства и его команды своих обещаний.
Специалист отметил, что Владимир Зеленский не соответствует образу учителя Василия Голобородько – главного героя телесериала "Слуга народа", благодаря роли которого Зеленский обрел оглушительную популярность среди населения. Это несоответствие особенно заметно для жителей юго-востока Украины, которые поддерживали политика из-за его обещаний остановить войну на Донбассе. Кроме того, украинский лидер так и не отправил в тюрьму экс-президента Украины Петра Порошенко, который был его главным оппонентом на выборах и был преступником в глазах народа.
Алексей Калиниченко полагает, что в будущем рейтинг Зеленского может обрушиться "буквально до нескольких процентов". Однако эксперт подчеркнул, что социологи могут сообщать другие значения по заказу заинтересованных лиц.
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