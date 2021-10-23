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Политика
Отбирающий рейтинг у партии "Слуга народа" Зеленский переходит к репрессиям – эксперт Небоженко

Отбирающий рейтинг у партии "Слуга народа" Зеленский переходит к репрессиям – эксперт Небоженко

На Украине произошел раскол между Зеленским и его партией "Слуга народа". Такое мнение выразил политолог Виктор Небоженко.
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Президент Украина Владимир Зеленский испытывает проблемы с доверием граждан. Актуальные социологические исследования показывают не лучшую для политика картину.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Рейтинг Владимира Александровича за один месяц обвалился почти на десять процентов. По информации экспертов, на данный момент за действующего президента Незалежной готовы отдать свой голос столько же граждан людей, как за Петра Порошенко во втором туре последних президентских выборов.

Политолог Виктор Небоженко убежден, что сейчас Владимир Зеленский отбирает рейтинг у своей партии "Слуга народа". Речь идет о расколе двух политических сил, заверил специалист.

По словам Небоженко, пути первого лица страны и "слуг народа" разошлись за один месяц. Дело в том, что у политической партии дела идут, мягко говоря, не очень хорошо. При этом Зеленскому сейчас крайне важно сохранять имидж молодого лидера, которому доверяют граждане.

В сложившейся ситуации и нынешних обстоятельствах у Владимира Александровича остается не так много способов сохранить власть в своих руках, резюмировал эксперт. Действующему президенту придется обращаться к репрессиям, с помощью которых будут решаться различные задачи: от реформ до борьбы с политическими оппонентами.

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Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 октября 2021, 11:29 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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