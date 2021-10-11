Эксперт о тяжелейшем кризисе на Украине из-за Зеленского: Чувство опасности притуплено

По словам эксперта, Владимир Зеленский готовит Украину к приватизации, на что не решались его предшественники, например, Петр Порошенко. Для этого нынешний лидер страны собирает всю власть в свои руки, обратил внимание Неменский.
Политолог считает, что бывшие президенты Украины не были такими решительными в этом вопросе, поскольку понимали, насколько это опасно. Однако у Зеленского, как заметил эксперт, "чувство опасности притуплено", поэтому политику удается двигаться в выбранном направлении.
Неменский допускает, что действующий украинский лидер сможет сконцентрировать власть, однако сомневается, что президенту удастся ею распорядиться. По мнению политолога, как у Зеленского, так и у его команды недостаточно опыта в данной сфере. Поэтому может произойти "тяжелейший кризис государственности", предположил эксперт.
"Может быть, все закончится войной всех против всех", – считает он.
Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах после ухода с поста президента Украины. Для дальнейшей спокойной жизни политик подобрал несколько вариантов. Он хочет построить новый дом или купить готовое жилье, отремонтировать его.
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