Эксперт о тяжелейшем кризисе на Украине из-за Зеленского: Чувство опасности притуплено

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что Владимир Зеленский готовит масштабный дерибан Украины.

По словам эксперта, Владимир Зеленский готовит Украину к приватизации, на что не решались его предшественники, например, Петр Порошенко. Для этого нынешний лидер страны собирает всю власть в свои руки, обратил внимание Неменский.

Политолог считает, что бывшие президенты Украины не были такими решительными в этом вопросе, поскольку понимали, насколько это опасно. Однако у Зеленского, как заметил эксперт, "чувство опасности притуплено", поэтому политику удается двигаться в выбранном направлении.

Неменский допускает, что действующий украинский лидер сможет сконцентрировать власть, однако сомневается, что президенту удастся ею распорядиться. По мнению политолога, как у Зеленского, так и у его команды недостаточно опыта в данной сфере. Поэтому может произойти "тяжелейший кризис государственности", предположил эксперт.

"Может быть, все закончится войной всех против всех", – считает он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах после ухода с поста президента Украины. Для дальнейшей спокойной жизни политик подобрал несколько вариантов. Он хочет построить новый дом или купить готовое жилье, отремонтировать его.