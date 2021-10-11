У Дмитрия Медведева есть множество вопросов к тем людям, которые сегодня правят Украиной.

Зампред Совета безопасности России считает, что отношения с нынешним руководством Незалежной во многом бессмысленны. В подтверждение этой мысли политик привел ряд тезисов, характеризующих украинскую политическую элиту. Так Дмитрий Медведев убежден в том, что руководители этой страны – люди несчастные, ведь они не имеют никакой более-менее устойчивой самоидентификации.

По мнению политика, основной целью этих людей является стремление заработать. К тому же, они не могут похвастаться никакой политической силой.

"Слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы," – цитирует Медведева Life.

Среди украинских коллег Зампред Совбеза в данный момент не видит такого человека, который не хотел бы нажиться на своем пребывании в верхах, а искренне стремился бы пожертвовать собой ради блага страны и счастья народа. Корыстные мотивы в данном случае так сильны, что иногда они даже помогают забыть о вражде с Россией – в основном когда речь идет о получении прибыли.

Кроме того, в своей статье в "Коммерсантъ" политик отметил, что украинские руководители отличаются необязательностью – они часто меняют свою позицию в угоду "заокеанским хозяевам", поэтому иметь с ним дело сложно. По всем этим причинам налаживать контакты с такими людьми не имеет смысла.

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