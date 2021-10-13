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Политика
В России не видят логику в действиях Киева по урегулированию ситуации в Донбассе

В России не видят логику в действиях Киева по урегулированию ситуации в Донбассе

Полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил об отсутствии реакции ОБСЕ на поведение Киева.
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По мнению Бориса Грызлова, позиция Киева абсурдна. Полпред России в ТКГ отметил, что украинская власть игнорирует Минские соглашения, но в то же время просит провести новый саммит "нормандской четверки". Политик не понимает, на какие результаты данной встречи рассчитывают на Украине.

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Грызлов считает, что в дальнейшем из-за действий Киева ситуация в Донецкой и Луганской областях будет деградировать. По словам полпреда России в ТКГ, украинская сторона продолжает настаивать на исключении представителей ДЛНР из переговоров. Политик сделал вывод: Украина пытается завести переговоры по Донбассу в тупик.

Он заметил, что ОБСЕ и другие представители международного сообщества никак не реагируют на поведение Украины в сложившейся ситуации.

Напомним, ранее Грызлов говорил, что Украина не хочет решать с Донбассом гуманитарные вопросы. Это привело к прекращению диалога по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения, обратил внимание российский полпред.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что война в Донбассе может быть остановлена за одну минуту. Он дал понять, что в Киеве ждут, когда в Москве примут решение о прекращении боевых действий.

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Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 октября 2021, 21:34 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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