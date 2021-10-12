Киевский политолог Чаплыга: Россия признает право США грабить Украину

Мнимая опасность со стороны Москвы не дает покоя Киеву.

В эфире телеканала "Перший Незалежний" украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, США, не желая иметь два фронта, ищут точки соприкосновения с Россией. Например, американцам, по мнению эксперта, приходится признавать то, что Украина якобы находится в числе геополитических интересов Кремля.

Москва, в свою очередь, не обращает внимания на то, что Вашингтон обирает украинский народ, уверен Чаплыга. В этом контексте политолог обратил внимание на высокие тарифы ЖКХ, потерю контроля над судебной системой, истощение ресурсов и прочее.

Эксперт заметил, что Владимир Зеленский мог бы стать субъектом международного права, однако тот не воспользовался такой возможностью, потому что стал решать свои проблемы. То есть, по словам Чаплыги, нынешний украинский лидер виноват в том, что все в мире решается без Киева.

Ранее ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что Владимир Зеленский готовит масштабный дерибан Украины. Как считает политолог, глава государства сможет сконцентрировать власть, но не сумеет ею распорядиться, из-за чего может произойти "тяжелейший кризис государственности".