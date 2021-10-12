"Интересный анекдот": советник офиса Зеленского об обстановке на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского – Алексей Арестович оценил события, происходящие на Украине.



В эфире украинского телеканала "Наш" политик дал понять, что Владимир Зеленский вместе со своей командой находится в не самом выгодном положении в глазах как россиян, так и самих украинцев. С первых дней его нахождения на посту президента и по настоящий момент внутренняя оппозиция настойчиво обвиняет лидера в том, что он игнорирует интересы своего государства в пользу России. Однако русские при этом говорят, что политика Зеленского не приносит результатов в налаживании отношений между двумя странами, и сам лидер никуда не продвигается на этом пути.

"Интересный анекдот", – охарактеризовал сложившуюся ситуацию Арестович.

Политик также признал, что российская сторона готова говорить о налаживании былого контакта с соседями, однако отказывается обсуждать вопрос по Крыму, а именно этого хочет от Москвы официальный Киев.

Ранее Алексей Арестович высказался о возможности возвращения Украине контроля над полуостровом. Политик отметил, что в том случае, если будет развязана война, Украина сможет добиться своего военным путем. Тем не менее, в настоящее время стратегия украинского руководства предполагает возвращение полуострова политико-дипломатическим путем.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что по мнению экс-депутата Рады Евгения Червоненко, Владимир Зеленский упустил свой шанс наладить отношения со своим российским коллегой – Владимиром Путиным.