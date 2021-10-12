Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва

За Вячеслава Володина проголосовало подавляющее число депутатов – 360 человек. Дмитрий Новиков, чью кандидатуру выдвинула КПРФ, заручился поддержкой 61 парламентария.
Володин занимает пост спикера Госдумы с октября 2016 года. С 1999 года он был депутатом, с 2007 по 2010 годы – вице-спикером ГД.
Кандидатуру Володина на пост спикера Государственной Думы 7 октября выдвинула "Единая Россия". Партийцы проголосовали за него единогласно.
На встрече с лидерами прошедших в восьмую Думу партий кандидатуру Вячеслава Володина поддержал президент России Владимир Путин. Под его руководством депутатский корпус показал, что в период пандемии может консолидировать силы в интересах развития страны, сказал глава государства.
Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходили с 17 по 19 октября. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – За правду" – 28, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 15.
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