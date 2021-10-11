Больше половины граждан Украины недовольны развитием событий в стране

"Украинский институт будущего" опубликовал данные недавнего социологического опроса.

63% опрошенных украинцев назвали неправильным направление развития событий в стране. 20% респондентов, напротив, положительно оценивают ситуацию на Украине. 17% – затруднились ответить однозначно.

Также выяснилось, что 51% граждан уверены: события неправильно развиваются на уровне области, в которой они живут. Не согласны с ними 30% респондентов. О почти равном количестве "оптимистов" и "пессимистов" можно говорить только на уровне населенного пункта – 46% и 42% соответственно.

По мнению опрошенных, среди главных проблем на Украине – низкие зарплаты и пенсии (41% респондентов), война в Донбассе (34%), коррупция (33%), высокие тарифы ЖКХ (33%), а также рост цен на жизненно необходимые товары (28%) и последствия пандемии коронавируса (19%).

"Украинский институт будущего" проводил данный опрос с 18 по 28 сентября 2021 года среди 2,4 тысячи граждан страны, достигших совершеннолетия.

Ранее "Дни.ру" писали об отношении украинцев к своему лидеру. Гражданин Украины, переехавший в Крым, рассказал, что люди недовольны нынешним президентом Владимиром Зеленским, поскольку тот не выполнил ни одно обещание из тех, которые он давал народу во время предвыборной кампании.