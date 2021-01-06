Володин осудил заявление британского посла в США о пандемии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал человеконенавистнической позицию посла Великобритании в США Карен Пирс. В интервью агентству Bloomberg она заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии COVID-19.



Британский представитель пожелала гражданам России и КНР погибнуть от пандемии, прокомментировал Володин слова Пирс. Если в ближайшее время официальный Лондон не дезавуирует ее заявление, то его можно считать официальной позицией Соединенного Королевства по отношению к россиянам и гражданам Китая, подчеркнул спикер ГД.



Володин напомнил, что Лондон был в числе инициаторов антироссийских санкций. Теперь западные страны боятся превосходства России и Китая и желают их гражданам умереть от COVID-19, возмутился спикер.

"Надеюсь, у многих откроются глаза на политику Великобритании и их союзников", – приводит слова Володина официальный сайт нижней ппалаты.

Судя по словам Пирс, если бы РФ и КНР не создали свои вакцины, то могли бы рассчитывать только на себя, считает спикер. При этом он напомнил, что наша страна создала первую в мире вакцину и предложила помощь другим странам.

Володин обратил внимание на то, что Пирс сделала свое заявление в США – стране, которая учит других демократии. Однако ни один представитель Соединенных Штатов ее заявление не осудил, подчеркнул председатель нижней палаты.

Это вновь говорит о том, что США и Великобритания не хотят развития России и ее технологического превосходства, делает вывод спикер. "Поэтому будущее России может быть только как сильного суверенного государства с высокотехнологичной экономикой", – резюмировал он.