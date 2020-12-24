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Политика
Володин отметил эффективную работу президента в условиях пандемии

Володин отметил эффективную работу президента в условиях пандемии

Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Эффективная работа президента Владимира Путина позволила спасти много жизней в условиях пандемии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на последнем пленарном заседании нижней палаты в 2020 году.
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"Его эффективность и отношение позволили спасти многие жизни, позволили создать условия для того, чтобы наша страна первая разработала вакцину против коронавируса", – сказал председатель ГД.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер напомнил, что глава государства в ежедневном режиме контролировал ситуацию. "Правильно было бы высказать слова благодарности нашему президенту", – добавил Володин.

Также спикер напомнил о решении главы государства создать резервный фонд, который сработал на фоне трудностей из-за пандемии COVID-19.

Накануне президент провел первое заседание обновленного Госсовета, напомнил Володин. Глава государства поставил на контроль решение проблем людей, отметил спикер.

"Президент подчеркнул, что нам необходимо сделать все, чтобы выйти на повышение роста благополучия граждан, продолжительности жизни, но и, конечно, конкурентоспособности нашего государства, несмотря на те проблемы, которые сегодня существуют во всем мире", – заявил глава нижней палаты.

Напомним, что 24 декабря Госдума провела последнее пленарное заседание осенней сессии. В 2020 году депутаты приняли 553 закона. Новая сессия начнется в январе.

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Автор: 24 декабря 2020, 17:32 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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