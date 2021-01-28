Белорусский политик Дмитриев: Лукашенко готовит "вторую инаугурацию"

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Лукашенко хочет показать, что большая часть граждан по-прежнему его поддерживает, отметил Дмитриев.
Но всенародной любви больше нет, констатировал политик. Он напомнил, что Всебелорусское собрание пройдет как съезд чиновников и начальников, а от формального выдвижения граждан на мероприятие власти отказались.
"В итоге все сведется ко "второй инаугурации", так как первая очевидно провалилась", – считает Дмитриев.
Он сомневается, что Лукашенко захочет принимать серьезные конституционные изменения на Всебелорусском собрании. В нынешнем виде основной закон устраивает президента, полагает политик.
Съезд Всебелорусского народного собрания пройдет в начале февраля. Делегаты определят направления развития республики на ближайшие пять лет.
В экспертном сообществе не исключают, что Лукашенко может оставить президентский пост, перед этим наделив собрание обширными полномочиями, после чего возглавит его президиум. В таком случае реального транзита власти в республике не будет, полагают аналитики.
В конце декабря Лукашенко пообещал, что собрание не будет менять конституцию и продлевать его президентские полномочия. Проект нового основного закона страны представят в конце 2021 года, сообщил глава государства.
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