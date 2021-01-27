Песков об итогах разговора Путина и Байдена: Условий для перезагрузки отношений России и США нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что беседа была "рабочей и откровенной" и длилась чуть больше получаса. Диалог состоялся по инициативе Кремля. Прежде всего Владимир Путин поздравил Джо Байдена с началом работы на новой должности.
Президенты обсудили наиболее актуальные проблемы, главная из них – продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Отметим, что в тот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
Лидеры признали, что по многим вопросам у них есть разногласия, но несмотря на это они намерены продолжить диалог. При этом говорить о перезагрузке отношений Вашингтона и Москвы пока не приходится. "Никаких условий для этого нет", – цитирует пресс-секретаря РИА Новости.
Примечательно, что Джо Байден отказался раскрыть детали телефонного разговора с Владимиром Путиным. Глава Америки предпочел отшутиться на вопрос. "Мы говорили о вас. Он передавал наилучшие пожелания", – обратился к одному из репортеров политик.
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