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Политика
В Польше указали на

В Польше указали на "признаки шизофрении" в политике Байдена

Джо Байден. Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Польский профессор Гжегож Бурский заявил о "путанице и неразберихе" в политике нового президента США Джо Байдена. Беспокойство у эксперта вызвали отношения Америки и Германии.
прочитано 2150 раз

С одной стороны, Джо Байден ругает Германию за то, что она строит с Россией магистральный газопровод, и грозит санкциями. С другой стороны, американский лидер приглашает немцев к сотрудничеству.

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"Это, конечно, проявление шизофрении", – выразил мнение Бурский.

По словам эксперта, тесный союз Вашингтона и Берлина приведет к тому, что проект "Северный поток-2" будет завершен. В таком случае отношения России и Соединенных Штатов улучшатся, передает Radio Szczecin.

Ранее Байден назвал газопровод "плохой сделкой для Европы". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новая администрация оценит принятые предшественниками меры против строительства трубы.

Напомним, 19 января США ввели новые ограничения против газопровода. Санкции коснулись компании "Рустанкер", трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, а также супертанкера "Максим Горький".

Джо Байден выступал против строительства трубы еще в 2016 году, когда занимал пост вице-президента Америки. Тогда политик призвал Европу сохранить контроль над энергобезопасностью.

"Северный поток-2" – строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Труба проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

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Автор: 27 января 2021, 13:12 Источник: Radio Szczecin ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Василий
Ответить
У нас тоже шизофреник, и что? Живем!
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