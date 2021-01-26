Володин назвал Навального пешкой в руках зарубежных спецслужб

Володин напомнил, что Навального спасали всей страной, а президент сделал все, чтобы отправить его на лечение в Германию. При этом Берлин до сих пор не передал Москве биоматериал блогера, чтобы разобраться в ситуации, напомнил спикер.
Произошедшее с Навальным председатель ГД считает провокацией. И на этом основании против России объявляют санкции, которые бьют по гражданам и экономике, сказал Володин в интервью радио "Комсомольская правда".
Навальный – пешка в руках зарубежных стран и спецслужб, резюмировал председатель Госдумы.
Ранее Володин заявил, что атаки на президента нацелены на разрушение страны.
"Если удастся разрушить институт президентства, его ничем не заменишь. Дальше пойдет разрушение страны", – уверен председатель Государственной Думы.
По его словам, Западу нужна ослабленная и погрязшая в долгах Россия. Спикер призвал верить главе государства, а не распространяемым про него фейкам.
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