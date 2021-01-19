Володин: Навальному не место в политике

Блогер Алексей Навальный – пешка в чужой большой игре, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, таким людям не место в политике.



"Вдумайтесь: если бы наши спецслужбы привезли американца в аэропорт, усадили его в самолет и отправили в Вашингтон, где бы он оказался после того, как только туда прилетел?" – отметил председатель ГД.



Скандального блогера спикер Госдумы назвал пешкой в чужой большой игре, которая опасна для нашей страны. "В политике таким не место", – подчеркнул Володин.

Напомним, что 18 января суд в Химках постановил отправить Навального под арест на 30 суток. Скандальный блогер осужден на условный срок по делу "Ив Роше", он обязан являться в контролирующие органы на регистрацию.

Но с января по август прошлого года блогер семь раз проигнорировал это требование. А с конца августа не отмечался ни разу. В декабре Навального объявили в розыск за многочисленные нарушения испытательного срока.