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Политика
Володин призвал верить Путину, а не фейкам

Володин призвал верить Путину, а не фейкам

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Нужно верить президенту Владимиру Путину, а не распространяемым про него фейкам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Атаки на главу государства нацелены на разрушение страны, уверен председатель ГД.

Продолжение: Володин призвал повременить со строительством нового парламентского центра
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"Если удастся разрушить институт президентства, его ничем не заменишь. Дальше пойдет разрушение страны. Это понимают и оппозиционные партии, представленные в Госдуме", – сказал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Западу нужна ослабленная Россия – разрушенная и в долгах, уверен спикер. Он назвал скандального блогера Алексея Навального инструментом влияния западных стран и пешкой в руках их спецслужб.

Володин призвал внимательно проанализировать, что случилось с блогером в Сибири. Спикер ГД напомнил, что Германия до сих пор не ответила на запросы России о передаче материалов, включая лабораторные исследования.

Комментируя публикации о якобы дворце президента в Геленджике, Володин подчеркнул, что не видел, что глава государства когда-либо посещал это место. "Почему ему это приписывают?" – возмутился председатель ГД.

Сам президент на встрече со студентами назвал эти публикации "промывкой мозгов россиянам".

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Автор: 25 января 2021, 18:07 Источник: Дума ТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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А почему, я должен верить Навальному? Аферисты и предатель, его слово дохлый мухи не стоит. Проиграл все суды по искам, обворовал фонд. Откуда у вашего "честного " блогера, миллион евро на личных счетах. Верьте ему дальше, лопоухие кастрюли
Гость
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С чего это верить Путину. Сначала врал про Крым, что там не было там зеленых человечков. Потом сказал, что были и Крым взяли. Про утонувшую подлодку Курск, про сбитый Боинг не сказал ни слова правды. Говорит много о чем угодно, только не по делу. Так и тут.
Гость
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Володин такая же пешка, тоже "не знает" чей дворец. Опять Европа, опять Навальный. Людям сейчас мозги не запудришь. Бытие определяет сознание, а не вранье чиновников.
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