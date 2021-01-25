Володин призвал верить Путину, а не фейкам

"Если удастся разрушить институт президентства, его ничем не заменишь. Дальше пойдет разрушение страны. Это понимают и оппозиционные партии, представленные в Госдуме", – сказал Володин.
Западу нужна ослабленная Россия – разрушенная и в долгах, уверен спикер. Он назвал скандального блогера Алексея Навального инструментом влияния западных стран и пешкой в руках их спецслужб.
Володин призвал внимательно проанализировать, что случилось с блогером в Сибири. Спикер ГД напомнил, что Германия до сих пор не ответила на запросы России о передаче материалов, включая лабораторные исследования.
Комментируя публикации о якобы дворце президента в Геленджике, Володин подчеркнул, что не видел, что глава государства когда-либо посещал это место. "Почему ему это приписывают?" – возмутился председатель ГД.
Сам президент на встрече со студентами назвал эти публикации "промывкой мозгов россиянам".
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Мишель и Ната - две собачьи ГОВЁЁШКИ!!!
Дворец Путина
Стала встречаться с бездомным
Ната и Мишель когда успокоятся?
Со мной флиртует женатый
Вы хотели бы жить в дворце?
"Давай поженимся" - пора закрыть?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..