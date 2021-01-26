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Политика
Эксперт Болкунец: Россия больше не станет оказывать Лукашенко помощь

Эксперт Болкунец: Россия больше не станет оказывать Лукашенко помощь

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
У белорусского президента Александра Лукашенко не осталось соратников. Его режим неизбежно падет, заявил политолог Дмитрий Болкунец.
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По мнению аналитика, поддержка Александра Лукашенко со стороны силового блока будет постепенно сокращаться. Это связано с тем, что у белорусского президента нет сторонников ни в Европе, ни в России.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Большинство западных стран в конце прошлого года ввели санкции против официальных лиц республики за фальсификацию выборов лидера и репрессии. Ограничения уже начали негативно сказываться на экономической ситуации.

Россия же больше не станет оказывать Лукашенко помощь из-за невыполненных обещаний. Белорусский лидер должен был поставить вопрос с поправками в Конституцию и вынести его на всеобщий референдум, однако так и не сделал этого.

"Самые дальновидные чиновники начнут бежать с тонущего ржавого корыта "Лукашенко" прямо сейчас, чтобы не пойти на дно...", – написал Болкунец в своем телеграм-канале.

Напомним, выборы в республике состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко: за него проголосовало более 80% избирателей. С результатами не согласились сторонники оппозиции.

В крупных городах прошли массовые шествия против режима. В ходе стычек с милиционерами пострадали десятки человек. Известно по меньшей мере о четырех погибших в результате беспорядков.

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Автор: 26 января 2021, 19:10 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

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