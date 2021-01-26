Лукашенко расправится с силовиками после подавления протестов – политолог Усов

По словам эксперта, если белорусские силовики осознают свою исключительную роль и положение в кризисной ситуации, то захотят перехватить власть. В таком случае силовая проблема будет гораздо серьезнее митингов. "Лояльность – вещь относительная, особенно когда становишься частью власти", – отметил Усов.
Чтобы сохранить должность, Лукашенко придется действовать на опережение. Глава страны расправится с силовиками, как только протесты будут подавлены. Аналитик предрек массовую чистку внутри силовых ведомств. "Это не будут сталинские методы, но высылка куда-нибудь в Зимбабве вполне возможна", – подчеркнул он.
Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии после оглашения итогов президентских выборов. Вечером 9 августа сотни людей вышли на улицы с требованием провести новое голосование. В крупных городах прошли жесткие задержания: десятки людей пострадали.
Евросоюз поддержал протестующих. Сообщество ввело санкции в отношении официальных лиц республики и компаний, ответственных за фальсификацию выборов и насилие на демонстрациях. Политик Корнеенко заявил, что ограничения уже ударили по экономике страны.
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