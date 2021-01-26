Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Вторник
26 января
Лента новостей
16:52
Скрывшаяся за железной дверью Артемьева из "Сватов" напугала худобой
16:49
В Челябинске погиб курсант военного училища
16:47
Лукашенко расправится с силовиками после подавления протестов – политолог Усов
16:47
"Заходит через детей": как Карпович завоевала Прилучного
16:19
Дума вводит налоговый вычет за занятия спортом
16:15
"Надеюсь, вы так же страдаете": раздобревшая Гузеева плюнула в россиян
16:10
Звезда "Сватов" рассказала о судьбе многострадального седьмого сезона
16:09
Поставила невыполнимые условия: почему контракт Бузовой и Манукяна развалился
16:06
СК сообщил о задержании фигурантов дела о нападении на силовиков
15:57
"Превратилось в мечту": Обнародован новый состав ведущих "Орла и решки"
15:54
"Из-за меня": Барецкий назвал неожиданную причину разрыва Бузовой и Манукяна
15:48
Хоккеист "Спартака" травмировал голову во время матча
15:41
Семенович рассказала о приступах: Сильная усталость и стресс
15:41
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
15:37
Появились новые данные о состоянии тяжелобольной Фрейндлих
15:36
"Подлым образом заманили": Гогунский из сериала "Универ" обрушился на НТВ после съемок в шоу
15:11
Киркоров оправдался за отсутствие на юбилее Бузовой
15:06
Как Лепс: невероятно изменившегося Батрутдинова перестали узнавать
14:48
Манукян впервые высказался о своем состоянии после расставания с Бузовой
14:37
Любовница родила от замороженной спермы 90-летнего Краско: Если любовь, то никаких преград
14:36
Страшный антисемит и плохие отношения с Польшей: как Пугачева влияла на выстраивание идеологии СССР
14:29
Сябитова сосватала 35-летнюю Бузову за 22-летнего рэпера Моргенштерна
14:21
"Своих людей встречаешь нечасто": Ковальчук заговорила о предательстве
14:16
Под Воронежем пьяный водитель воткнул в глаз сотрудника ДПС отвертку
14:15
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
13:59
Не Тарзан: Королеву застукали в ресторане с другим мужчиной
13:53
Названы округа Подмосковья с самым большим приростом зараженных COVID-19
13:51
Появились данные о пополнении в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон
13:47
Политолог Кузнецов заявил о провале планов Тихановской: Надежда только на улицу
13:43
Мокрая Климова довела народ до экстаза
13:28
Турчак рассказал Мишустину о работе "ЕР" в условиях пандемии
13:21
"Внутри я не готов": Ефремов прокомментировал отношения с возлюбленной
12:59
Жена Николаева сверкнула пышными формами в бикини
12:57
Отрезвляющий прием: мать не хочет видеть сбежавшую с Украины Максакову
12:47
5 простых способов укрепить иммунитет
12:38
Еще одна страна победила коронавирус
12:36
"Он бы боялся покончить с собой": друг высказался о причинах гибели Шаляпина
12:32
Дружба с мачехой, месть родной матери и измена мужа: неожиданные повороты в судьбе актрисы Анны Большовой
12:08
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
12:02
Умерший бывший вице-премьер России Приходько мог страдать от сгубившей Стивена Хокинга болезни
11:56
"Фортуна? Судьба?": Громкие откровения Малиновского о тайной церемонии с Лазаревым на Бали
11:39
В Иркутске 13-летний подросток изрезал девушку ножом ради дорогого телефона
11:35
"Для пацана снова все покупать": Хилькевич сделала заявление о третьем ребенке
11:34
"Не может прийти в себя": обвиненная в надругательстве над прахом дочери мать Легкоступовой пребывает в шоке
11:31
"Тяжело": отца не пускали к перенесшей инсульт Бузовой
11:20
"Родька, а ты": Жена Газманова предложила Бузовой выгодную пассию
11:19
Пандемия отступает? В России коронавирусом за сутки заразились 18,2 тысячи человек
11:18
В приправах из российских магазинов нашли плесень и кишечную палочку
11:01
Умерла звезда "Джентльмен-шоу"
10:56
"Неприятно и неуважительно": Плющенко крупно опозорился в Большом театре
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Путин там ничего не делает": Песков ответил на вопрос о "дворце" президента в Геленджике
Путин о "дворце" в Геленджике: Представился случай промыть гражданам мозги
Политолог Казакевич указал на проблемы режима Лукашенко: Денег явно не хватает
"Уже три года": вскрылась правда о связи Пугачевой с Навальным
Бузова без белья предложила Стоцкой и Славе полизать ее
"Сзади все было порвано и разворочано": хирург о причинах смерти Шевчука после гей-оргии
Политика
Лукашенко расправится с силовиками после подавления протестов – политолог Усов

Лукашенко расправится с силовиками после подавления протестов – политолог Усов

Александр Лукашенко. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Lookwww.globallookpress.com
Белорусский президент Александр Лукашенко боится стать полностью зависимым от силовиков. Чтобы обезопасить себя, политику придется пойти на крайние меры, заявил политолог Павел Усов.
прочитано 2586 раз

По словам эксперта, если белорусские силовики осознают свою исключительную роль и положение в кризисной ситуации, то захотят перехватить власть. В таком случае силовая проблема будет гораздо серьезнее митингов. "Лояльность – вещь относительная, особенно когда становишься частью власти", – отметил Усов.

ПО ТЕМЕ

Политолог Кузнецов заявил о провале планов Тихановской: Надежда только на улицу

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Чтобы сохранить должность, Лукашенко придется действовать на опережение. Глава страны расправится с силовиками, как только протесты будут подавлены. Аналитик предрек массовую чистку внутри силовых ведомств. "Это не будут сталинские методы, но высылка куда-нибудь в Зимбабве вполне возможна", – подчеркнул он.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии после оглашения итогов президентских выборов. Вечером 9 августа сотни людей вышли на улицы с требованием провести новое голосование. В крупных городах прошли жесткие задержания: десятки людей пострадали.

Евросоюз поддержал протестующих. Сообщество ввело санкции в отношении официальных лиц республики и компаний, ответственных за фальсификацию выборов и насилие на демонстрациях. Политик Корнеенко заявил, что ограничения уже ударили по экономике страны.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 26 января 2021, 16:47 Источник: Telegram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Это разумное предположение.
Самый яркий пример из прошлого - первая стадия гос.переворота в РИ 1917 года.
Глупые царские генералы свергли Николая Второго и отдали политическую власть проходимцам из ГосДумы.
И Керенский тут же начал уничтожать опасных царских генералов, они свергли самого Царя, кто такой был Керенский?
Силовикам РБ нужно быть начеку, и опередить Луку, если он попытается силовиков огорчить.
Схема м.<цензура>. известная, не так давно в Судане генштаб армии взял власть в свои руки и назначил переходный период.
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог Кузнецов заявил о провале планов Тихановской: Надежда только на улицу
Эксперт Данилин о выпадах Китая в сторону США: Проверяют Байдена на прочность
Политолог Мельянцов предрек конфликт между Россией и Белоруссией
Эксперт Корнеенко заявил о влиянии санкций на Белоруссию: Экономика приближается к тупику

Шоу-бизнес

"Тяжело": отца не пускали к перенесшей инсульт Бузовой
"Родька, а ты": Жена Газманова предложила Бузовой выгодную пассию
"Неприятно и неуважительно": Плющенко крупно опозорился в Большом театре
"Сзади все было порвано и разворочано": хирург о причинах смерти Шевчука после гей-оргии

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Своих людей встречаешь нечасто": Ковальчук заговорила о предательстве

Певица рассказала о новой песне
Шоу-бизнес

"Фортуна? Судьба?": Громкие откровения Малиновского о тайной церемонии с Лазаревым на Бали

Он абсолютно счастлив

Шоу-бизнес

"Родька, а ты": Жена Газманова предложила Бузовой выгодную пассию

Звезда игнорирует потенциального жениха

Шоу-бизнес

"Тяжело": отца не пускали к перенесшей инсульт Бузовой

Пока девушка чувствует себя плохо

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+