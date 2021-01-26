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Политика
Володин назвал цель вовлечения детей в несанкционированные митинги

Володин назвал цель вовлечения детей в несанкционированные митинги

Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции – часть кампании по дестабилизации ситуации в России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя несогласованные митинги 23 января.

Продолжение: Володин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько
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Россия развивается и укрепляет влияние в мире, поэтому провокации против нашей страны набирают обороты, объяснил председатель ГД. Попытки втянуть детей в незаконные акции – часть провокации, необходимо сделать все, чтобы организаторы понесли ответственность, отметил Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер Государственной Думы не исключил, что появятся еще фильмы, подобные выпущенному блогером Алексеем Навальным. "Будут бить по знаковым людям, их рейтингам. Цель одна – нагнетать напряжение, стараться, чтобы люди вышли на улицу", – сказал он.

Цель атаки на президента – разрушение России, уверен Володин. Нужно верить главе государства, который сохранил страну, а не распространяемым против него фейкам, указал спикер.

Володин призвал парламентариев во время работы в регионах донести до избирателей, какие цели ставят те, кто призывает идти на незаконные митинги. Сам председатель ГД во время поездки в свой избирательный округ намерен встретиться со студентами и представителями родительского сообщества.

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Автор: 26 января 2021, 14:05 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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