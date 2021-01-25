Путин о "дворце" в Геленджике: Представился случай промыть гражданам мозги

Владимир Путин пообщался со студентами в понедельник, 25 января. Отвечая на вопрос одного из учащихся, глава государства заявил, что ни одним из представленных в фильме Алексея Навального объектом не владеет. Также президент исключил, что к постройкам имеют отношение его родственники.
Владимир Владимирович отметил, что не смотрел так называемое расследование блогера, поскольку нет на это времени. По словам президента, слухи о "дворце" муссировались давно. "Представился удобный случай скомпилировать и попытаться промыть гражданам мозги", – сказал Путин.
Что касается упомянутых в фильме Навального людей, то российский лидер кого-то знает, а о ком-то он в первый раз услышал. Владимир Владимирович подчеркнул, что никогда не занимался бизнесом.
"Скучно, девочки", – высказался Путин о фильме Навального.
Напомним, ранее расследование Алексея Навального прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Представитель Кремля допустил, что в Геленджике существует дворец, находящийся в чьей-то собственности. Замруководителя Администрации президента считает, что владельцы могут обладать таким имуществом, если не нарушают закон.
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