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Политика
Путин о

Путин о "дворце" в Геленджике: Представился случай промыть гражданам мозги

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Расследование блогера Алексея Навального о "дворце" в Геленджике вызвало широкий общественный резонанс. Он заявил, что этот объект принадлежит Владимиру Путину. Президент России ответил гражданам.
прочитано 1009 раз

Владимир Путин пообщался со студентами в понедельник, 25 января. Отвечая на вопрос одного из учащихся, глава государства заявил, что ни одним из представленных в фильме Алексея Навального объектом не владеет. Также президент исключил, что к постройкам имеют отношение его родственники.

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Владимир Владимирович отметил, что не смотрел так называемое расследование блогера, поскольку нет на это времени. По словам президента, слухи о "дворце" муссировались давно. "Представился удобный случай скомпилировать и попытаться промыть гражданам мозги", – сказал Путин.

Что касается упомянутых в фильме Навального людей, то российский лидер кого-то знает, а о ком-то он в первый раз услышал. Владимир Владимирович подчеркнул, что никогда не занимался бизнесом.

"Скучно, девочки", – высказался Путин о фильме Навального.

Напомним, ранее расследование Алексея Навального прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Представитель Кремля допустил, что в Геленджике существует дворец, находящийся в чьей-то собственности. Замруководителя Администрации президента считает, что владельцы могут обладать таким имуществом, если не нарушают закон.

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Автор: 25 января 2021, 15:03 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Шнуров приехал на большую пресс-конференцию Путина: Не знает, как себя вести

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Пусть назовет владельца дворца. Все станет ясно. До тех пор пока не будет назван владелец, будут думать на Путина, что бы он не говорил.
Александр
Ответить
Коротко: Мы команда LeoMarketing. Все наши клиенты в ТОП1.
Что мы вам предлагаем: взять на себя все необходимое для увеличения ваших продаж:
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Один человек не может быть мастером во всем и в нашей команде каждый специалист занимается исключительно своим направлением достигая максимальных результатов.

Предложение звучит очень просто:
Вы получаете отдел маркетинга (в котором есть маркетолог, smm-спец
Гость
Ответить
Править страной более 20 лет и не знать чей дворец? И ёршик? Это наивно и смешно,что ещё раз подтверждает, что народ держат за быдло и дурачков,который все проглотит
Гость
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Проще сказать- не мое,а чье? Почему глава государства не ответил? Или это ему не интересно?
Гость
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Песков, душка, допускает, что в Крыму есть самый большой в России дворец. И он, конечно же, не знает, кому он принадлежит вместе с двуглавыми орлами, ФСБ, ФСО, вышкой правительственной связи и т.д. Как можно "заработать" миллиард долларов в России, не нарушив закон. Пусть бы рассказал , Незнайка при главе государства. И не стыдно за сказанное.
Гость
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Место путина у параше, а не во дворце,, кто ответит за беспредел в стране а,,
Гость
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А охрана тогда зачем этого объекта на таком государственном уровне??
Гость
Ответить
Как именно?? Еще не придумали? :-))))))))
1

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