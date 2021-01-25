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Политика
Оппозиционер Цепкало предрек новую волну протестов в Белоруссии: Лукашенко даст повод

Оппозиционер Цепкало предрек новую волну протестов в Белоруссии: Лукашенко даст повод

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/APA Picturedesk/www.globallookpress.com
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало высказался о внутриполитической ситуации в стране. По его мнению, республику ожидает новая волна протестных акций.
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Политик рассказал, что революции имеют пульсирующий характер. Сначала был подъем, человеческая энергетика постепенно росла. Пик протестной активности в республике случился в августе-сентябре. Затем все пошло на спад.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Цепкало отметил, что властям пока удалось перехватить инициативу, но это продлится недолго. По его словам, весной президент Александр Лукашенко в очередной раз даст повод для возобновления протестов.

"Власть не может сидеть в бункере, а должна что-то делать. Поэтому – да, будет всплеск", – подчеркнул оппозиционер.

Со временем все меньше силовиков будут поддерживать Лукашенко. Цепкало напомнил, что этой весной будет призыв в армию. На службу могут поступить люди, которые против режима или имеют доступ к независимым источникам информации.

Напомним, выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В результате победу одержал Александр Лукашенко – его поддержали более 80% избирателей. Оппозиция обвинила власти в фальсификации голосования, передает РИА Новости.

В крупных городах республики прошли акции протеста. По данным СМИ, в демонстрациях приняло участие около одного миллиона человек. В ряде городов произошли жесткие задержания участников протестов.

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Автор: 25 января 2021, 14:41 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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