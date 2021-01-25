Политолог Казакевич указал на проблемы режима Лукашенко: Денег явно не хватает

Протестный потенциал в Белоруссии остается очень высоким. Режим Александра Лукашенко неизбежно рухнет, уверен директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.

По словам политолога, в последние месяцы имидж правоохранительных органов в республике упал до минимума. Все меньше граждан доверяют властям. "Нельзя даже сказать, что все внутри системы довольны – нет повышения зарплаты бюджетникам", – отметил Казакевич.

Лукашенко нужны большие финансовые вложения для того, чтобы оставаться на посту президента Белоруссии. Отсутствие легитимности отрицательно влияет на мотивацию госслужащих, а также работников государственных предприятий. Бизнес не хочет инвестировать в страну.

Эксперт рассказал, что впервые с 2008 года Европейский банк реконструкции и развития прекратил поддержку проектов в Белоруссии. "Денег, которые дает Россия, явно не хватает, и нет ощущения, что их поток оттуда увеличится", – указал на еще одну проблему Казакевич.

Все это неизбежно приведет к изменению системы. Весной этого года ожидается активизация протестной активности. Оппозиционеры попытаются провести марши в крупных городах. В окружении политика Светланы Тихановской предупредили, что Александру Лукашенко мало не покажется.

Политолог добавил, что на ситуацию в Белоруссии также влияют западные санкции. Напомним, в конце прошлого года Евросоюз ввел ограничения в отношении официальных лиц Белоруссии, которые причастны к фальсификации выборов и насилию на акциях протеста.

"Система так или иначе изменится", – заключил Казакевич.