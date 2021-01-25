Журналист Гордон раскритиковал Киев за украинизацию: От страны могут остаться клочки

Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал политику Киева по тотальной украинизации населения. По его мнению, новые законы погубят Украину.

В середине января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она предусматривает переход всей сферы обслуживания страны на украинский язык.

По мнению Гордона, это решение может разъединить граждан. Если в западных и центральных областях проблем с принятием нормы не будет, то на востоке страны многие украинцы воспримут ее в штыки.

"А что делать с Одессой, Харьковом? Гнуть из через пень-колоду?", – поинтересовался журналист.

Тотальная украинизация настроит граждан против Киева. Гордон подчеркнул, что жители юго-восточных областей не потерпят насилия. "От Украины могут остаться клочки", – сказал журналист.

Напомним, в марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании". Проект ликвидировал в стране все русскоязычные школы. Все программы обучения на русском были отменены.

В июле 2020 года начал действовать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов власти и местного самоуправления.

Ранее журналист Дмитрий Гордон прошелся по экс-президенту Украины Петру Порошенко. По его словам, бизнесмен может запросто обмануть народ и при этом не испытывать угрызений совести.