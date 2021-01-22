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Киркоров призвал россиян сплотиться вокруг президента

Киркоров призвал россиян сплотиться вокруг президента

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заслуженный артист России Филипп Киркоров призвал граждан "не раскачивать лодку". Блогерам и другим "новичкам" певец предложил заканчивать с серьезными играми.
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Киркоров напомнил, что 2020 год был очень сложным. Россянам необходимо сплотиться вокруг президента, уверен певец.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Он призвал блогеров и других "новичков" закончить играть в серьезные игры и перестать раскачивать лодку, привлекая к себе внимание элементами шоу.

"Уж кто-кто, а я в шоу эксперт! Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим лидером", – написал артист на своей странице в "Инстаграм".

Певец напомнил, что в российской истории уже был "немецкий пациент". Все помнят, к чему это привело, заметил Филипп Киркоров.

Вероятно, певец имел в виду лидера большевиков Владимира Ленина, который в 1917 году приехал в Россию через Германию.

"Руками некоторых дровосеков летят щепки человеческих жизней, не раскачивайте лодку, проходили-знаем… итоги таких умников", – отметил певец.

Напомним, что сторонники скандального блогера Алексея Навального объявили о намерении провести 23 января акции по всей стране. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Москве.

18 января суд постановил отправить Навального под арест на 30 суток. Блогер осужден на условный срок по делу "Ив Роше", он должен являться в контролирующие органы на регистрацию.

С января по август 2020 года Навальный семь раз проигнорировал это требование. А с конца августа, когда улетел на лечение в Германию, не отмечался ни разу. В декабре скандального блогера объявили в розыск за многочисленные нарушения испытательного срока.

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Автор: 22 января 2021, 10:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Этот то, питар, что здесь парится? Без него знаем , кто наш президент
Гость
Ответить
Этот туда же, выслужиться хочет.
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