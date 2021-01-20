Массово накручивают ботов: в соцсетях появились фейковые группы в поддержку Навального

На одни сообщества просто накручивают ботов, другие выкупают и переименовывают. Часть групп были кем-то скуплены давно, некоторые регистрируются сейчас.
При этом часть из них не успели "перепрофилировать". В описании осталась часть старой информации – от шапки до видеозаписей. При этом ранее СМИ обратили внимание на массовую накрутку ботов на страницы известных российских оппозиционеров.
Напомним, что 18 января суд в Химках постановил отправить Алексея Навального под арест на 30 суток. Скандальный блогер осужден на условный срок по делу "Ив Роше", он обязан являться в контролирующие органы на регистрацию. Но с января по август 2020 года блогер семь раз проигнорировал это требование. А с конца августа не отмечался ни разу. В декабре Алексея Навального объявили в розыск за многочисленные нарушения испытательного срока.
Как писали "Дни.ру", основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был доставлен в знаменитый следственный изолятор ФСИН №1 "Матросская тишина". Политика разместили в камере в одиночестве, поскольку он недавно прибыл из-за границы и должен пройти двухнедельный карантин.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что блогер Алексей Навальный – пешка в чужой большой игре. Он считает, что таким людям не место в политике.
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