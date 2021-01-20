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Политика
Пушков: Американская демократия стала неотличимой от диктатуры

Пушков: Американская демократия стала неотличимой от диктатуры

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал внутриполитическую ситуацию в США. Эксперт указал на главную ошибку экс-президента Америки Дональда Трампа.
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Выборы президента Соединенных Штатов состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов избирателей растянулся на несколько недель. В результате победу одержал демократ Джо Байден – его поддержали 306 выборщиков. Республиканец Дональд Трамп получил 232 голоса.

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Дональд Джон Трамп президент США

Предприниматель отказался признать поражение. Трамп заявил, что голосование было нечестным и несправедливым. По его словам, выборы сопровождались многочисленными нарушениями. Команда республиканца попыталась оспорить результаты через суд, но это не принесло результата.

Ситуацию в Соединенных Штатах прокомментировал сенатор Алексей Пушков. В своем телеграм-канале он рассказал, что после дня выборов Трамп только и делал, что отступал под напором демократов. Политик сделал ставку на голоса – и в этом была его главная ошибка.

"Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов", – уточнил Пушков.

Эксперт отметил, что в период с начала ноября до начала января американская демократия показала свое истинное лицо. Беспорядки у вашингтонского Капитолия не смогли остановить ее. По мнению Пушкова, американская демократия стала неотличимой от диктатуры.

"Но не скрывалось ли и прежде под демократическим нарядом нечто иное, лишь показавшее свое лицо только сейчас?", – задал риторический вопрос сенатор.

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Автор: 20 января 2021, 10:12 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

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Пропагандон этот Пушков!
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