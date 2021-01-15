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Политика
Лукашенко о санкциях Запада против Белоруссии: Нас душили и будут душить

Лукашенко о санкциях Запада против Белоруссии: Нас душили и будут душить

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу провел встречу с председателем правления Нацбанка Павла Каллаура и помощником Валерием Бельским. Глава республики высказался о санкционном давлении.
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Президент отметил, что Белоруссия не заслужила того, чтобы против нее вводили санкции. Александр Лукашенко призвал научиться противостоять давлению Запада. "Нас душили и будут душить", – подчеркнул глава государства.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам лидера, в Евросоюзе "не дураки", они прекрасно понимают, что около трех тысяч предприятий "завязаны" на Белоруссии. В этой связи никто не хочет, чтобы в республике произошел обвал экономики, потому что это приведет к проблемам в самом ЕС.

Лукашенко заявил, что свет клином на Европе не сошелся, необходимо развивать партнерские отношения с американским и азиатским рынками. "Денег сегодня в мире море. Их надо как-то связывать, все же это понимают", – приводит слова главы страны "Sputnik Беларусь".

Напомним, в начале августа по Белоруссии прокатилась волна протестов. Сотни человек вышли на улицы с требованием провести повторные выборы. В ряде городов силовики жестко подавили демонстрации. Известно по меньшей мере о четырех погибших.

Европейские лидеры, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, осудили насилие в республике. В октябре ЕС ввел санкции в отношении 40 высокопоставленных чиновников в Белоруссии, причастных, по мнению сообщества, к фальсификации голосования и нарушению прав человека.

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Автор: 15 января 2021, 13:07 Источник: Sputnik Беларусь ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Ушиб головного мозга. BelPol передает отдельно в Россию и США, а также в Совбез ООН, Совет ЕС ОБСЕ, речь зам. министра МВД перед Губоп и К о том, как надо убивать и калечить мирных граждан, выходить против них с огнестрельным оружием, бросать их в концлагерь, а также о том, что Лукашенко все это санкционировал и у них есть его защита. Весь текст в сети. Ты с этими фашистами хочешь объединится? Может ты нездоров?
Гость
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Простая и понятная схема решения проблемы.
Да, все силовики боятся ухода Лукашенки из-за возможных "люстраций" со стороны придурошных протестунов.
И тогда проблема нерешаема.
Значит, Лукашенко должен уйти вместе с протестунами, к власти должна придти "третья сила".
Причём, "третья сила" должна придти с планом успешного развития территории.
Итак, вся власть генштабу армии и проведение свободных выборов.
И воссоединение частей Большой России.
Гость
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Надоел он своим словоблудием.Даже пенсионеры ему не верят. Никогда ничего конструктивного в его словах нет. Всех обвиняет и обличает. Один он вместе со своей бандой хорошие. Прочитал слив зам. министра МВД. Учит ментов: "Ну нанесесите ему что-то в таком, ну, виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить". Сказал, что будет концлагерь для протестующих в г. Ивацевичи. Наз. Волчьи норы. Будет окружен колючей проволокой. Это фашизм.
Гость
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Лукашеско тебя душат,а ты не воруй,не убивай и не ври и душить не будут!
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