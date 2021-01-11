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Политика
Политолог Безпалько возмутился интервью Лукашенко на российском ТВ: Зачем пиарить врага?

Политолог Безпалько возмутился интервью Лукашенко на российском ТВ: Зачем пиарить врага?

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко – враг, а не союзник России, заявил политолог Богдан Безпалько. Возмущение эксперта вызвало недавнее интервью белорусского лидера, показанное на государственном телеканале "Россия 1".
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В интервью Лукашенко признался, что готов восстанавливать связи с Украиной и продолжит проводить многовекторную политику, заметил Безпалько. Это в очередной раз подтверждает, что союзником России белорусский лидер не является, добавил эксперт.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко продолжает сближение с Западом, но в то же время получает ресурсы и поддержку от России, напомнил политолог. По словам Безпалько, белорусский лидер опасается, что сближение с Москвой лишит его неограниченной власти.

Многовекторная политика позволяет Лукашенко сохранять независимость от России, пояснил эксперт. Он возмутился тем, что российская пресса продолжает создавать положительный образ белорусского лидера.

Недоумение эксперта вызвало недавнее интервью Батьки на телеканале "Россия 1". "Лукашенко мы знаем давно и хорошо – это враг России, однозначно. Зачем его пиарить на наших каналах, если он враг", – сказал Безпалько в комментарии порталу "Политнавигатор".

Интервью с Лукашенко телеканал "Россия 1" показал в минувшие выходные. Телеведущая Наиля Аскер-заде поговорила с президентом и его младшим сыном Николаем.

В интервью Лукашенко заявил, что проект новой конституции будет подготовлен к концу 2021 года. После этого его вынесут на всенародное голосование.

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Автор: 11 января 2021, 21:58 Источник: "Политнавигатор" ✓ Надежный источник
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